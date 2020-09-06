طريقة سداد رسوم كراسات شروط أراضي الإسكان الاجتماعي بـ11 مدينة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ وزارة الإسكان مُمَثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 3098 قطعة أرض سكنية، بالمرحلة العاشرة بـ"الإسكان الاجتماعي" للبيع بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان، بمساحات تتراوح بين 209 و287 م2، في 11 مدينة جديدة (العاشر من رمضان – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – أسوان الجديدة – أخميم الجديدة – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة – السادات – أسيوط الجديدة)، في الفترة من15 سبتمبر الحالي حتى 15 أكتوبر المقبل.

كراسات شروط اراضي الإسكان الاجتماعي

وكشف المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، عن أنّ كراسات الشروط ستكون متاحة بأجهزة المدن المطروح بها قطع الأراضي، اعتبارا من الأحد الموافق 13 سبتمبر الحالي، ويبدأ الحجز بفروع بنك التعمير والإسكان التالية (العاشر من رمضان – سوهاج – دمياط – دمياط الجديدة – دمياط مشرفة – فرعى البنك بمدينة برج العرب – الدخيلة – فرعي البنك بمدينة أسوان – أخميم الجديدة – الأقصر – قنا – الفيوم – السادات – أسيوط) اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 15 من سبتمبر حتى يوم الخميس الموافق 15من أكتوبر، من الساعة الرابعة حتى الساعة السادسة مساءً.

نظام سداد جدية الحجز

وفيما يتعلق بنظام السداد، أشار إلى سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، ويتم السداد نقدا أو بنظام التحويل البنكي (السويفت أو ACH) تحويل داخلي من بنك التعمير والإسكان، أو بشیك معتمد (مصرفي / مقبول الدفع)، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالي ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي ثمن الأرض دون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، وتحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء وفقا للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.