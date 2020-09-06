الرعاية الصحية: 5000 عملية جراحية بـ"الرمد التخصصي" خلال عام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح مستشفى الرمد التخصصي في بورسعيد بإجراء 5000 عملية جراحية، ما بين عمليات صغرى وكبرى ومتوسطة وذات مهارة خاصة، وذلك منذ بداية إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد شهر يوليو من العام الماضي وحتى الآن.

وقال الدكتور بيشوي فكري، مدير مستشفى الرمد التخصصي، خلال فعاليات المؤتمر العلمي الأول لمستشفى الرمد التخصصي، الذي أقيم أول أمس ، تحت شعار "سلامة عينيك في عينينا"، إن المستشفى نجحت في إجراء 3250 عملية جراحية كبرى، 40 عملية ذات مهارة خاصة، 1710 عملية ما بين صغرى ومتوسطة، وذلك منذ بداية تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وحتى الآن.

وأضاف أنه تم إجراء عمليات لأول مرة داخل المحافظة ومدن القناة، كعمليات جراحة تجميل وإصلاح الحول والجفون، إصلاح كسر بجمجمة العين، إزالة ورم حميد بالعين، توصيل مجرى الدموع، كتاركتا مع زراعة عدسة، جلوكوما (مياه زرقاء)، وغيرها من العمليات التي تمت بنجاح كبير من خلال الفريق الطبي المتميز بالمستشفى.

وتابع " فكري" أنه منذ بداية عمل مستشفى الرمد التخصصي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، تم إجراء 25 عملية زرع قرنية، 1172 عملية مياه بيضاء، 1310 حقن شبكية، 156 إصلاح حول وجفون، 190 إزالة جسم زجاجي (شبكية)، 22 عملية انفجار بمقلة العين، 62 حقن كيناكورت وحقن إيليا، ٨٤ عملية الجهاز الدمعي والجلوكوما، 778 عمليات إزالة ورم بالجفن أو جسم معدني أو كيس دمعي أو غضروفي أو استعدال عدسة أو خياطة جرح قطعي، وذلك بالإضافة إلى إجراء 1200 عملية صغرى، وعملية واحدة كي بالتبريد.

وكشف مدير المستشفى أنه خلال نفس الفترة بلغ إجمالي التردد على العيادات الخارجية بمستشفى الرمد التخصصي 87ألف متردد، فيما بلغ إجمالي الفحوصات أكثر من 22 ألف فحص، مشيرًا إلى أن المستشفى لها رؤية وهدف واضح منذ بداية أول يوم انضمامها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وهو تأسيس نظام قوي للمستشفى يسهم في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بجودة عالمية، كما يسهم في أن تصبح المستشفى مستقبلًا مرجعية في مجال طب وجراحة العيون.