تشغيل مكتبات جامعة أسيوط بثلث طاقاتها للوقاية من كورونا

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بما تملكه كلية الآداب من مكتبات تضم عشرات الآلاف من الكتب والموسوعات اللغوية العريقة ذات الصلة بطبيعة الدراسة بالكلية في العلوم الإنسانية المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الجامعة كلية الآداب وتفقده للمكتبات المختلفة بها، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد صابر عميد كلية الآداب ووكلاء الكلية وأساتذتها بمختلف الأقسام.

ودعا رئيس الجامعة المنتسبين إلى الجامعة للاستفادة بما توفره الجامعة من صروح ثقافية ومعرفية في مختلف المجالات، إيماناً منها بمسؤولياتها في توفير الإمكانات اللازمة لإثراء الحركة التنورية والعلمية.

ومن المقرر اقتصار دخول المترددين فقط على ثلث العدد الإجمالي للمكتبة، مع ترك مسافات آمنة ومتباعدة بين الأفراد حفاظاً على صحتهم، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.