الرعاية الصحية: استحداث عيادات تخصصية في "الرمد التخصصي" ببورسعيد

قال الدكتور عادل تعيلب، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، إن مستشفى الرمد التخصصي من ضمن مستشفيات أحادية التخصص بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والتي تجري جميع أنواع جراحات العيون بجودة وكفاءة عالية، من خلال كوادر طبية على أعلى مستوى وطاقم تمريض مؤهل على مدار الـ 24 ساعة.

وأضاف " تعليب" خلال المؤتمر العلمي الأول لمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد، أن المستشفى تقدم حاليًا نحو 90% من الخدمات الطبية والعلاجية في علاج أمراض وجراحات العيون، وأنه جارٍ العمل على قدمٍ وساق لتوفير جميع حزم الخدمات العلاجية لأمراض العيون داخل المستشفى.

وتابع "تعليب" أن المستشفى نجحت في الانضمام للزمالة المصرية، إلى جانب حصولها على الاعتماد من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في شهر أغسطس 2019.

من جانبها أشارت الدكتورة رضوى إمام، المشرف العام على الإعلام والتوعية الصحية، بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مستشفى الرمد التخصصي خضعت للتطوير من ضمن 9 مستشفيات لضمهم إلى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في بورسعيد، مؤكدة أن هذا المستشفى تم تجهيزها وفقًا لمعايير الجودة العالمية بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأوضحت "إمام" أنه تم استحداث داخل المستشفى عيادات تخصصية بها مثل عيادات الشبكية والجسم الزجاجي، ووحدة الجلوكوما والمياه الزرقاء، وغيرها من العيادات التخصصية لتقديم جميع الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين داخل المستشفى وبجودة عالية.

ولفتت "إمام" إلى أن تلك التجهيزات بالمستشفى ومهارة الفريق الطبي وعمل قسم العمليات بها الخدمات الجراحية على مدار 24 ساعة للحالات الطارئة، هي ما أسهمت بالفعل فيما حققته المستشفى اليوم من إجراء 5000 عملية جراحية بنجاح، وخاصة العمليات الكبرى والحرجة منها وذات المهارة الخاصة.