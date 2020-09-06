نائب محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي بكرداسة

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، للمراكز والمدن ويرافقه اللواء ياسر سامي رئيس مركز ومدينة كرداسة المركز التكنولوجي بديوان عام مجلس مدينة كرداسة؛ لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وجه نائب المحافظ بالأسراع في معدلات الإنجاز مع العمل في تقديم كل سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين الراغبين في التصالح، متابعا إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخلفات البناء وسداد جدية التصالح نسبة 25% من قيمة المخالفة.

ووجه نائب المحافظ مسؤولي المركز التكنولوجي بسرعة حل أي مشكلة وتقديم كل التسهيلات للمواطنين.