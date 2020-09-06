"حماية المستهلك" يضبط 9 أطنان ألبان فاسدة: صحة المصريين خط أحمر
كتب:
بسمة عبدالستار
06:23 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك
كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، كواليس ضبط مصنع لصناعة الألبان، يحوي 9 أطنان أجبان ومواد إنتاج، و4.5 طن ألبان غير صالحة للاستخدام الآدمي، قائلًا: "الألبان فاسدة، ومليئة بالحشرات، وحالتها صعبة جدًا".
وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى: "تم تتبع العربات، ووجدنا مصنعًا غير مرخص على مساحة فدانين، وكمية كبيرة من الألبان غير صالحة للاستخدام الآدمي وغير الآدمي، وضبطنا 9 أطنان من الألبان".
وتابع :"نلبي ونحقق التعليمات الرئاسية في هذا الشأن، وصحة المصريين خط أحمر، وسنتابع قضايا الأغذية، وستكون الضبطيات بشكل سليم ومناسب".