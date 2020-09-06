"حماية المستهلك" يضبط 9 أطنان ألبان فاسدة: صحة المصريين خط أحمر

كشف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، كواليس ضبط مصنع لصناعة الألبان، يحوي 9 أطنان أجبان ومواد إنتاج، و4.5 طن ألبان غير صالحة للاستخدام الآدمي، قائلًا: "الألبان فاسدة، ومليئة بالحشرات، وحالتها صعبة جدًا".

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى: "تم تتبع العربات، ووجدنا مصنعًا غير مرخص على مساحة فدانين، وكمية كبيرة من الألبان غير صالحة للاستخدام الآدمي وغير الآدمي، وضبطنا 9 أطنان من الألبان".

وتابع :"نلبي ونحقق التعليمات الرئاسية في هذا الشأن، وصحة المصريين خط أحمر، وسنتابع قضايا الأغذية، وستكون الضبطيات بشكل سليم ومناسب".