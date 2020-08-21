كيف يتعامل جهاز حماية المستهلك مع شكاوى السيارات؟

يعاني كثير من مستهلكي السيارات من مشاكل دائمة مع شركات السيارات ومراكز الخدمة، ويسعى جهاز حماية المستهلك بشكل كبير في حل تلك المشاكل بين الطرفين.

وفي هذا الصدد قال أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، في مداخلة هاتفة على برنامج "عربيتي"، أن الجهاز يأتي إليه شكاوى كثيرة من مراكز الخدمة الخاصة بالسيارات والشركات، ويقوم الجهاز بالتعامل مع تلك الشكاوى بفحصها جيداً وعند التأكد من إثبات أحقية مالك السيارة على مركز صيانة أو شركة السيارات، يوم بإعطاء مهلة للشركة أو المركز لحل المشكلة مع المستهلك.

وأضاف أنه في حالة عدم صدور حل للمشكلة يقوم الجاز بأخذ قرار بإستبدال قطع الغيار أو تصلح السيارة السيارة بشكل إلزامي للشركات.

وأكد إنه إذا وقع إتلاف بشكل كبير للسيارة من مركز الخدمة أو شركات السيارات يقوم الجهاز بإلزامهم باستبدال السيارة أو استراجعها .

وأضاف أن هناك ملفا كاملا سيتم فتحه لمراكز الصيانة غير المعتمدة في سوق السيارات، وسيتم اتخاذ قرارات حازمة لضبط السوق المصري.