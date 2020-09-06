ألوان الزي الخاص بطلاب المدارس الدولية: "تي شرت أبيض وبنطلون كحلي"

أعلنت بعض المدارس الدولية الرسمية، ألوان الزي الرسمي الذي من المقرر أن يحضر به الطلاب بدء ممن يوم 27 سبتمبر الجاري، موعد بدء الدراسة" فيها.

وأكدت المدارس أن طلاب مرحلة رياض الأطفال يحضرون بـ"تي شرت بولو أبيض، بنطلون ميلتون كحلي، جاكت كحلي شتوي للموسم الشتوي"، وبالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية "تيشرت بولو رمادي فاتح، بنطلون ميلتون كحلي، جاكت كحلي شتوي للموسم الشتوي"، مشيرة إلى عدم تحديد أماكن معينة للشراء، ويحق لأولياء الأمور الشراء بمعرفتهم من أي مكان دون تغيير في الألوان.

كانت وزارة التربية والتعليم، عممت منشورا على المدارس الدولية الرسمية، يفيد ببدء الدراسة فيها 27 سبتمبر الجاري.

وعقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين اجتماعا مع حسن عبد المنعم المدير التنفيذي لمشروع المدارس الرسمية الدولية بمصر وتقرر انطلاق الدراسة 27 سبتمبر الجاري.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقدت في وقت سابق اجتماعًا مع مديري مؤسسة المدارس الرسمية الدولية، لمناقشة آليات العمل، والاستعدادات للعام الدراسي الجديد في هذه المدارس.

وأكدت الوزارة أن المدارس الرسمية الدولية تعمل على تدريس المنهج بالنظام البريطاني ترتكز فلسفته على تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية، والتنسيق الدائم مع المديريات التعليمية التى تتواجد بها هذه المدارس وتقديم الدعم الكامل لـ (11) مدرسة