التلميذ والأستاذ.. "المهندس" منح عادل إمام فرصة الظهور ليصبح زعيما

"التلميذ والأستاذ".. علاقة وطيدة جمعت بين الفنان عادل إمام وفؤاد المهندس، حيث منح الأخير وهو في قمة مجده الفرصة الأولى لـ"إمام" للظهور فنيًا، وتمر السنوات، ويصبح التلميذ زعيمًا في عالم الفن، ويطحب معه أستاذه ليظهر بصحبته مجددًا، ولكن هذه المرة يتصدر الأفيش اسم عادل إمام.

ويمر اليوم 96 عامًا على ميلاد أستاذ الكوميديا والمسرح فؤاد المهندس، الذي وُلد في مثل هذا اليوم 4 سبتمبر من عام 1924، وبدأ مشواره الفني قبل نهاية أربعينيات القرن الماضي، وقدم خلاله ما يزيد عن 200 عمل فني ما بين سينما ومسرح ودراما وإذاعة، واستمر حتى رحيله في 16 سبتمبر عام 2006.

مع ستينيات القرن الماضي، كان اسم فؤاد المهندس لامعًا في الكوميديا، سواء على شاشة السينما أو المسرح، واحتل اسمه أفيشات الأفلام، وتهافت الجمهور على عرض مسرحياته، وفي الوقت الذي كان يلمع فيه اسم "المهندس"، كان هناك شابًا نحيفًا يبحث عن دور واحد يُسند إليه، ليكون من حظ هذا الشاب أن يختاره "الأستاذ" ويضمه إلى إحدى مسرحياته، ويحقق نجاحًا كبيرًا ويقتنص ضحكات الجمهور وينتزع تصفيقهم الحاد، ليبدأ أولى خطواته في عالم الكوميديا، ويصبح فيما بعد الزعيم عادل إمام.

"أنا الأستاذ دسوقي.. بلد بتاعة شهادات صحيح"، من العبارات الكوميدية التي تعرف بها الجمهور على عادل إمام خلال أدئه على خشبة المسرح مع أستاذه فؤاد المهندس، وقتها كان "إمام" ممثلًا يتحسس أولى خطواته الفنية، بينما "المهندس" أستاذ الكوميديا في السينما والمسرح.

ومن الأعمال التي قدمها الفنان الشاب عادل إمام، مع فؤاد المهندس، مسرحيات "أنا وهو وهى"، و"حالة حب"، و"أنا فين وانتي فين"، وفيلم "أنا وهو وهي".

تمر السنوات وتتبدل الأحوال، ويلمع اسم عادل إمام ويبزغ نجمه، ويحتل اسمه أفيشات الأفلام، ويتعاون مع فؤاد المهندس في عدد من الأعمال منها "خلي بالك من جيرانك"، مع لبلبة ومديحة يسري.

وقدم فؤاد المهندس مع عادل إمام، فيلم "خمسة باب"، مع نادية الجندي.

وقدما سويًا فيلم "زوج تحت الطلب"مع ليلى علوي، هالة صدقي.

"تلميذي البكر".. عبارة وصف بها فؤاد المهندس، الفنان عادل إمام، خلال لقاء تليفزيوني، والذي تحدث خلاله عن تفاصيل إسناد دور "دسوقي" سكرتير المحامي، إليه من خلال مسرحية "أنا وهو وهى"، مشيرًا إلى أن "إمام" كان يضيف للدور، فرأى فيه موهبة كوميدية كبيرة، وتم اختياره من ضمن 20 فردًا ترشحوا للدور.

" رأيت فيه موهبة لم أرها من قبل.. كوميديان من العيار الثقيل"، من العبارات التي استطرد من خلالها فؤاد المهندس، للحديث عن عادل إمام، وقوله "ساعدته ومنحته فرصة في (أنا وهو وهي)، بدأ يعمل ويكون ذاته حتى أصبح من النجوم، قدم معي مسرحية حالة حب، وأعطيت له دورًا كبيرًا له".

وتابع المهندس: "قدمنا سويًا مسرحية أنا فين وإنتي فين، عادل إمام شخص ذك،ي ويستطيع التفرقة بين الأشياء الجيدة والسيئة".

"حبيبي.. أول نجم يبقى صاحبي، وأول واحد أعطاني فرصة"، كلمات وصف بها الزعيم عادل إمام، الفنان فؤاد المهندس، خلال حديث تليفزيوني.