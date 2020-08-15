نجل فؤاد المهندس: شويكار أوصت بعدم إقامة عزاء "عشان محدش يتعب"

قال محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، إن وصية الفنانة شويكار، قبل رحيلها هي عدم إقامة عزاء لها.

وأضاف "المهندس"، في تصريحات لـ "الوطن"، خلال حضوره إلى المستشفى التي يرقد فيها جثمان الفنانة شويكار، التي رحلت عن عالمنا أمس الجمعة، "كانت مش عايزة تتعب الناس وكانت حاسة إنها هتموت".

ورحلت الفنانة شويكارعن عالمنا، أمس، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، إذ نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفقيدة، إذ قالت في بيانها: "وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

جدير بالذكر، أن الفنان الراحل فؤاد المهندس تزوج الفنانة الراحلة شويكار، وقدما واحدا من أشهر الثنائيات في تاريخ السينما والمسرح، قبل أن ينفصلا بالطلاق.

وكشف مصدر، لـ"الوطن"، أن سبب وفاة الفنانة شويكار، داخل أحد مستشفيات الدقي، يرجع إلى انفجار في المرارة، إذ كانت تُعاني من بعض المشكلات الصحية من الفترة الأخيرة.

نعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن الموسيقية الفنانة الراحلة شويكار، التي رحلت عن عالمنا أمس.

وقال "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "البقاء لله وربنا يرحمها ويدخلها فسيح جناته، وطبعًا انا أقل من أني اتكلم عن تجربة الفنانة الكبيرة شويكار، اللي شكلت وجدان الشعب المصري والشعب العربي، ورحلت سيدتي الجميلة بابتسامة وضحكة، أنا لحد وقت قريب كنت بكلمها، ولما مريت بوعكة صحية لقيتها كلمتني اطمنت عليا، وكانت دايمًا بتسأل علينا وتبعت لنا".

وتحدث زكي عن "شويكار" قائلًا: "كان فيها دفء كبير وحنان كبير، وكانت في آخر سنوات معتزلة الحياة الفنية، ومش حابة انها يتعرض عليها أدوار أو تتكلم في الفن، قد ما كانت بتحب تسأل على زملائها، وتتطمن عليهم في كل مناسبة، وكان صوتها في طاقة إيجابية عظيمة".