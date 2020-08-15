محمد فؤاد المهندس: شويكار كانت حاسة بموتها وقالت مش هرجع البيت تاني

أكد محمد فؤاد المهندس نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، أن الفنانة الراحلة شويكار، كانت تعتبر أمه الروحية.

وقال "المهندس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "طنط شوشو أمي الروحية، وكانت بتراعينا كلنا أنا وأحمد ومنة بنتها، ومش عارف أتمالك أعصابي لحد دلوقتي".

وتحدث "المهندس" عن الفنانة الراحلة شويكار: "ست أخدت حتة من قلبنا وراحت لهم فوق، وزمانهم قاعدين دلوقتي بيبصوا لنا وبيضحكوا، الكبار العظام، الله يرحمها وكفاية حب الناس وهي سابت ذكرى جميلة وحب الناس لها".

وعن تفاصيل وفاتها قال "المهندس": "أنا كنت معاها ومراتي كانت معاها، وهي كانت كويسة، لكن ده أمر الله، وكانت بتعاني من ألم في الحوض بسبب كسر، وعملت بسببه عملية من 4 سنين، وكان فيه حاجة غلط في العملية، كان لازم تسافر برة والدكاترة منعوها، وهي كانت كويسة والأمور اتدهورت في 3 أيام".

وأوضح "المهندس"، أن الفنانة الراحلة طلبت أن يقتصر التواجد في المقابر على عائلتها مضيفًا: "طول عمر طنط شوشو مش عايزة تتعب الناس ومبتحبش تتعب الناس".

وأضاف: "هي كانت حاسة، لما طلعت وراحت المستشفى اللي توفيت فيه، قالت لمنة من 4 أيام، أنا مش هرجع تاني على البيت".

جدير بالذكر، أن الفنان الراحل فؤاد المهندس تزوج الفنانة الراحلة شويكار، وقدما واحدا من أشهر الثنائيات في تاريخ السينما والمسرح، قبل أن ينفصلا بالطلاق.