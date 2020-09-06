إخلاء 3 عقارات في كرموز بالإسكندرية بسبب هبوط أرضي

أخلت الجهات المسؤولة 3 عقارات في شارع الخوارزمي بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، مؤقتا لحين العرض على اللجنة الهندسية، بعد هبوط أرضي مفاجئ بالشارع بسبب كسر ماسورة مياه.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية، بلاغا يفيد حدوث هبوط أرضي بتقاطع شارع الخوارزمي مع شارع النيل بمنطقة كرموز.

وقالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، إن الهبوط ناتج عن كسر ماسورة مياه قطر 6 مم، لافتة إلى أنه جرى إصلاح الماسورة.

وأضافت في تصريح لها، أنه جرى إخلاء 3 عقارات مجاورة لموقع الهبوط هي "33 و35" شارع المندرة، و36 شارع الشيخ الجارحي، لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

وأكدت أنه جرى قطع المرافق "كهرباء، مياه، غاز" عن العقارات الثلاثة، وباشرت شركة المياه بالتنسيق مع مديرية الطرق أعمال الإصلاح.