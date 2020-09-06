جامعة الإسكندرية توافق على ضم "الطالبة سماح": بنساعد المتفوقين

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة وافقت على التحاق الطالبة سماح هاني بالجامعة، التي ساعدت والدتها في الزراعة وتسعى لدراسة الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة، وسيتم تقديم منحة كاملة سواء للدراسة باللغة العربية أو الإنجليزية وإقامة كاملة في المدينة الجامعية مع إعطائها مبلغا ماليا شهريا طوال سنوات الدراسة.

وأضاف "الكردي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الجامعة سعيدة بالتحاق الطالبة بها بعد مساندتها لوالدتها وتحصد درجة 98% بالرغم من عملها "عاملة" في الأراضي الزراعية، موضحا أن الجامعة تساعد هؤلاء الطلاب المتفوقين ممن يساعدون أسرهم ويتم تقديم دورات تأهيلية خلال فترة دراستهم لمساعدتهم الدخول في سوق العمل بعد انتهاء فترة دراستهم.

من جانبها، قالت سماح هاني، الحاصلة على درجة 98% في الثانوية العامة وتسعى للالتحاق بجامعة الإسكندرية، إنها سعيدة بذلك الخبر الذي يؤكد دخولها جامعة الإسكندرية، وهو الحلم الذي حلمت به طوال فترة دراستها بالتعليم.