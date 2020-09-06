أسماء الفائزون بجوائز جامعة الإسكندرية لعام 2020

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتـور عصام الكردي رئيس الجامعة، على منح درع الجامعة للنشر العلمي المتميز.

وأسماء الفائزون هم الدكتور طارق سعيد فتح الله بلال، أستاذ الكيمياء التحليلي الصيدلية بكلية الصيدلة، وذلك في مجال العلوم الطبية، والدكتور أحمد عبد الفتاح محمود عبد المجيد، أستاذ كمياء وسمية المبيدات بقسم وقاية النبات ووكيل كلية الزراعة سابا باشا للدراسات العليا والبحوث، وذلك في مجال العلوم الزراعية، والدكتور شاكر مبروك إبراهيم إسماعيل، الأستاذ بقسم علوم المواد بمعهد الدراسات العليا والبحوث وذلك في مجال العلوم الأساسية.

ووافق المجلس على منح جائزة أوائل خريجي كليات جامعة الإسكندرية، لأوائل الكليات دفعة 2018/ 2019.

ووافق المجلس على منح جائزة جامعة الإسكندرية للأبطال الرياضيين، من الطلاب الذين حصلوا على جوائز البطولات الدولية والإقليمية والمحلية للعام الجامعي 2018/2019.

كما وافق المجلس على منح شهادة تقدير ودرع جامعة الإسكندرية للتميز العلمي لفريق Alex Eagles، لحصوله على الميدالية الذهبية والبرونزية في مسابقة جمعية مهندسي السيارات الأمريكية للجامعات الدولية للطائرات المتحكم في طيرانها بالراديو في فان نويز كاليفورنيا خلال شهر أبريل 2019، تحت إشراف الدكتور محسن محمد عثمان الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم الهندسة الميكانيكة بكلية الهندسة.