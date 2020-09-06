خالد جلال: سعيد بتكريمي في يوم المسرح المصري

أعرب المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، عن سعادته بتكريمه في يوم المسرح المصرى، مع كوكبة من رموز المسرح، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي، أمس السبت، على المسرح القومى بالعتبة.

وقال جلال، في تصريحات صحفية اليوم، التكريم في نفس المهرجان العريق، الذي شهد بداياتي منذ الدورة الأولي حين شاركت بعرض "اللي بعده" لمنتخب جامعة القاهرة، وحتي الدورة الحالية، بعد 27 دورة من عمر المهرجان، أسعد بتكريم في يوم المسرح المصري، بحضور معالي وزير الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والصديق الدكتور علاء عبد العزيز، رئيس المهرجان، والأب الدكتور فوزي فهمي الرئيس الشرفي للمهرجان.

ووجه رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، الشكر والتحية للدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور علاء عبد العزيز والدكتور فوزي فهمي، ولكل فريق العمل بالمهرجان الذين ساهموا في خروج الدورة 27 للمهرجان بهذا الشكل المشرف، رغم الظروف التي مرت بها مصر ومعظم دول العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد.