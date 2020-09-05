وزيرة الثقافة تصل احتفالية "يوم المسرح المصري"

وصل منذ قليل عدد من المسرحيين لحضور احتفالية يوم المسرح المصري، منهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، رجاء حسين، إسماعيل مختار، إيهاب فهمي، خالد جلال، سامح بسيوني، وغيرهم من الفنانين.

وتسعى الاحتفالية لاستعادة زخم "يوم المسرح المصري" الموافق 5 سبتمبر من كل عام، وتتضمن الاحتفالية تقديم عرض قصير تم إعداده خصيصًا لهذه المناسبة من إخراج ناصر عبدالمنعم، والذي قال: "نحتفل هذا العام بيوم المسرح المصري، وأتمنى أن يتحول الاحتفال إلى عادة ثابتة سنويًا".

وعن العرض المقدم في الاحتفالية، ذكر "عبدالمنعم" أنه يشمل مجموعة من اللمحات التي تمر مرورًا سريعًا علي تاريخ المسرح المصري العظيم، موضحًا أن الفيلم كتبه الدكتور مصطفى سليم، وديكور محمود صبري، وموسيقى وألحان كريم عرفة، وبطولة محمد عادل وسامية عاطف، وغناء فاطمة محمد علي وفارس.

وتتضمن الاحتفالية أيضًا تكريم عدد من رموز المسرح، وهم المخرجون فهمي الخولي، وخالد جلال، وعبدالرحمن الشافعي، وكذلك تكريم الفنانة رجاء حسين، والمخرج حمدي طلبة، وأسماء الراحلين الكاتب الدكتور محسن مصيلحي، ومصمم الديكور حسين العزبي، والمخرج حسين محمود، وتكريم خاص لاسم الراحل الدكتور علي الراعي.