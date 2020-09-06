16 محضرا خلال التفتيش على 1062 منشأة في المنيا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة بالمنيا 194 شابا منهم 5 من ذوي القدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين 1685 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب.

وقال الوزير إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب.

وأوضح وليد عبد الرحمن مدير المديرية، في تقريره الشهري لوزير القوي العاملة، أن المديرية خلال يوليو الماضي قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 171 منشأة، فضلا عن القيام بـ18 حملات تفتيشية أسفر عنها تحرير 56 محضراً سلامة وصحة مهنية و4 حالات غلق إداري ومهلة قانونية لمنشأة أخرى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

أما عن مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1062 منشأة يعمل بها 1395 عاملاً ، وأسفر التفتيش عن تحرير 16 محضر مخالفة قانون العمل، كما تم تلقي 180 شكوى عمالية جرى تسوية شكوى منها، وإحالة 84 شكوى منها للقضاء، وحفظ 16 شكوى، بالإضافة إلى 79 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.