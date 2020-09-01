"القوى العاملة" تعين 48 من ذوي القدرات الخاصة في 7 شركات بالإسكندرية

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم ورعاية ذوي القدرات الخاصة والعمل على توفير فرص عمل مناسبة ولائقة ودمجهم بالمجتمع، تم توفير 48 فرصة عمل لهذه الفئة في 7 شركات، بالتنسيق بين مديريتي القوي العاملة والتربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية.

وقال ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، إن فرص العمل التي تم توفيرها لذوي القدرات الخاصة من خريجي التعليم الفني ومدارس التربية الخاصة بمصانع برج العرب ، والعامرية، حيث تم عقد الاختبارات المبدئية والمقابلات الشخصية للمتقدمين لهذه الوظائف، وذلك بمدرسة برج العرب الثانوية الصناعية المشتركة، وتم توجيه المتقدمين لاستكمال مسوغات التعيين ، وسوف سيتم متابعتهم من قبل المفتشة بمكتب التشغيل بمنطقة برج العرب دعاء حسنين، حتى استلامهم عقود العمل وتوزيعهم على خطوط الإنتاج بالمصانع المعينين بها.

كانت وزارة القوى العاملة، أعلنت أمس عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة 4898 شاباً، من بينهم 47 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 13739 شاباً.

صرف منح رعاية اجتماعية للمسجلين بإجمالي 70 ألف جنيه لـ24 عاملا

وأشار إلى أن المديرية صرفت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح رعاية اجتماعية للمسجلين بإجمالي 70 ألف جنيه لـ24 عاملا من خلال صرف 15 منحة مولود، و5 منح زواج ومنحتني وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، إضافة إلى منحتي وفاة حالتين.

وتابع محمد طه مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال يوليو الماضي أن المديرية تلقت 786 شكوى، منها 102 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 96 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 35 شكوى، وتبقى 553 شكوى تحت البحث والدراسة.

ونوه إلى أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 100 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ59 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.