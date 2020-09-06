القصة الكاملة للاعتداء على مواطن مصري في الكويت: من الشجار للاعتذار

شغل فيديو الاعتداء على مواطن مصري في الكويت اهتمام الكثيرين، كونها ليست الواقعة الأولى خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن الواقعة هذه المرة انتهت بالاعتذار، بحسب بيان لوزارة الهجرة المصرية.

الشاب المعتدى عليه يعمل في محل ألعاب إلكترونية

وفي تفاصيل الواقعة الأخيرة، تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، مقطع فيديو يوثق اعتداء عدد من المواطنين الكويتيين على شاب مصري مغترب، أثناء عمله في محل ألعاب إلكترونية بمنطقة الفحيحيل بالكويت.

ويظهر المقطع الذي شهد تداولًا واسعًا، الشاب المصري وهو يجري محادثة قصيرة معهم، محاولًا إقناعهم بشيء ما، بينما يقف شابان أمامه، وثالثهم يقوم بتصوير الفيديو وتوثيق الواقعة.

ولم ينتهِ الشاب المصري من حديثه، حتى صفعه أحدهم على وجهه، قبل أن ينهالوا عليه بضرب مبرح أسقطه أرضًا، بينما استمر الشاب الثالث في توثيق الواقعة عن طريق تصويرها.

وتسبب الفيديو في ردود فعل واسعة، تطالب بالقبض على الشباب الكويتي الذي اعتدى على الشاب المصري، ومحاسبتهم على اعتدائهم عليه بهذا الشكل الموثق في مقطع الفيديو.

فيديو متداول : مراهقون يوثقون بالفيديو مشاجرتهم مع وافد يعمل باحد محلات الالعاب في الفحيحيل .#عوازم_الاولي #تشاوريه_شمر#الدايره_الرابعه pic.twitter.com/TBprgAjD3m — تفتيش الكويت (@TfTeeeSH) September 5, 2020

وزارة الهجرة المصرية: الواقعة انتهت بالاعتذار للشاب المصري

وفي أول رد فعل رسمي، أكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بدولة الكويت في أحد المحال التجارية "مجتزأ"، ولا يشمل كل تفاصيل الحادث الذي وقع فيه اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدي.

وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت "بالاعتذار للمواطن المصري".

وأضافت الوزارة أن الشابين، اللذين قاما بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار، قيد الاحتجاز والتحقيق بالمخفر.

واختتم البيان بأنه احتراما لطلب المواطن المصري، فلن يتم الإعلان عن البيانات الخاصة به.

"خليجيون في حب مصر": دمنا واحد.. والاعتداء على مصري بالكويت حادث فردي

وعلق الدكتور يوسف العميري رئيس جمعية "خليجيون في حب مصر" على الفيديو المتداول لاعتداء كويتيين على مواطن مصري، مؤكدا رفضه أي أذى يطال أي مواطن مصري في الكويت.

وقال "العميري"، في تصريح لـ"الوطن"، إن "الكويتيين والمصريين شعب واحد، اختلطت دماءهم ببعض، دمنا واحد، وللأسف هناك من يحاول استغلال هذه الأحداث الفردية للإساءة للعلاقة بين الشعبين".

وأضاف "العميري": "الكويت بها أكثر من 800 ألف مصري، ووارد مثل هذه الأمور تحدث، لكنها أحداث فردية، وهناك من يعمل على استغلالها منذ مارس الماضي بعمل منهجي في محاولة لتوتير الأجواء بين البلدين، لكن هذا لن يحدث، نحن شعبان شقيقان".

وفي يوليو الماضي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو الاعتداء على مواطن مصري يعمل موظف في سوبر ماركت، حيث تم صفعه 3 مرات. وتأتي الواقعة الأخيرة لتستكمل التوترات التي بدأت في مارس عندما طالبت النائبة الكويتية صفاء الهاشم تطالب بترحيل المصريين من الكويت بسبب "كورونا"، ليتم تدشين هاشتاج "طرد المصريين من الكويت" بعد أزمة كورونا واتهم الإخوان بالوقوف خلفه لاحقا في مايو من العام الجاري. وفي مايو تم تداول فيديو مسيئ ضد مصر لناشطة كويتية تدعى ريم الشمري، فيما قامت السلطات الكويتية بحجز المدونة الكويتية. وعادت التوترات مرة أخرى في 1 أغسطس 2020 مع منع الكويت دخول القادمين من 31 دولة بينها مصر بسبب كورونا، في المقابل، أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت.