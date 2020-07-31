"الخارجية": جهات مغرضة تستهدف العلاقات بين مصر والكويت

أكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، قوة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت، شعباً ودولةً، لا سيما في ضوء اشتراك مواطني البلديّن في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامنا مع بعضهما البعض، وأن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين، وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها إلى افاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبيّن.

وأوضحت الخارجية، في بيانها، أنها تابعت بمزيج من الرفض والاستنكار، مؤخرا، بعض المحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسعى للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، من خلال المس بالرموز أو القيادات من الجانبين، حيث تقف وراء هذه الإساءات جهات مُغرضة تستهدف العلاقات الطيبة القائمة بين الجانبين.

وشددت الوزارة على اعتزاز الجانبيّن بالجالية المصرية في الكويت والجالية الكويتية في مصر، وأن أبناء الجاليتيّن يتمتعان بكل احترام وتقدير، وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم؛ كما أن لهم دورا إيجابيا في تنمية المجتمعات التي يعيشون فيها وهم يساهمون في تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتيّن.