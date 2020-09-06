تعرف على إجراءات التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة

قالت مصادر في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لـ"الوطن"، إنّ الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، يتابع بحرص شديد الإجراءات المتعلقة بمعدلات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات بالمدن الجديدة، والوزير اجتمع صباح اليوم بجميع رؤساء الأجهزة لتوضيح بعض الأمور الخاصة بكل مدينة والتعرف على التحديات التي تواجه رؤساء الأجهزة فيما يخص تطبيق القانون بشأن المخالفات.

وشدد "الجزار"، خلال اجتماعه، على ضرورة إسراع رؤساء أجهزة المدن بمعدلات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إذ إنّ المدة المحددة لتلقي الطلبات المُقدمة من المواطنين للتصالح، تنتهي بنهاية سبتمبر الحالي.

وأكد الوزير قبول جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطنون ذوو الشأن للتصالح، وترك البت في قبول طلب التصالح للجان المختصة بذلك، وتسهيل إجراءات قبول الطلبات من المواطنين، وبعد انتهاء فترة تلقي طلبات التصالح، يجب البدء في تنفيذ أعمال إزالة المخالفات.

وأوضح أنّه سيتم إنشاء وحدة مركزية لمتابعة مخالفات البناء التي قد تحدث بعد ذلك بالمدن الجديدة، ومتابعة قرارات الإزالة التي تصدر لتلك المخالفات وتنفيذها، وستكون هناك متابعة دورية على أجهزة المدن الجديدة لمتابعة موقف إزالة المخالفات.

وناشد وزير الإسكان، رؤساء الأجهزة بالتصدي بكل حزم وحسم لجميع أشكال مخالفات البناء، للحفاظ على الطراز العمراني للمدن الجديدة، واتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة للتعامل مع المخالفات بعد انتهاء فترة تلقي طلبات التصالح، وعدم السماح مطلقًا بوقوع أي مخالفات بالمدن الجديدة مستقبلاً.

وقال "الجزار"، في بيان صحفي، إنّه يجب إعداد قاعدة بيانات بكل التراخيص الصادرة بالمدن الجديدة، ليضع كل جهاز خطة للمرور الدوري على كل أنحاء المدينة، للتأكد من أنّ الإنشاءات الجاري تنفيذها مرخصة ومطابقة للاشتراطات، والتصدي للمخالفات ووأدها في المهد، موضحا أنّه سيتم منح سلطات أوسع لمديري الأمن في أجهزة المدن الجديدة، للتصدي لمخالفات البناء.