محافظ بورسعيد: قانون التصالح فرصة ذهبية من الدولة للمواطنين

قال الدكتور عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن محافظة بورسعيد تسير في ملف التصالح على مخالفات البناء بخطي ثابتة للغاية وهناك تقدم ملحوظ بالنسبة للمحافظة في هذا القانون، وأهم منطقتين هي منطقة جنوب بورسعيد والتي بها تعديات على الأرض الزراعية، والمنطقة الثانية الموجودة داخل الكتلة السكانية داخل المحافظة.

وأضاف الغضبان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن تلقينا حوالي أكثر من ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء وفي نفس الوقت دفعوا مبالغ مالية قيمة جدية التصالح، مؤكدا أن قانون التصالح فرصة ذهبية قدمتها الدولة المصرية لكل أبناء مصر، وكل من خالف خلال الفترة السابقة سيتم تقنين أوضاعه طبقا للضوابط واللوائح التي وضعتها وزارة الإسكان.

وناشد المواطنين بأن ينتهزوا هذه الفرصة لأنها لن تعوض وأن آخر ميعاد للتقدم للتصالح 30 سبتمبر الجاري، حتي تقنن وضعك ويكون لديك سند قانوني لأولادك وأحفادك وحتي لا تعيش مهدد طول العمر.

وتابع، أنه إعتبارا من 1 أكتوبر سيتم إزالة كل المباني المخالفة الذين لم يتقدموا لقانون التصالح، وأن أي شخص له الحق أن يتقدم على جدية التصالح لأنه بعد ذلك سيتم إزالة كل المخالفات والذين لم يتقدموا للتصالح، وأن هناك لجان مختصة تعمل على دراسة الطلب.

وأكمل، "لو المواطن لم يتقدم للتصالح وهو ينطبق عليه شروط التصالح ومر عليه الفترة الزمنية المسموحة له بالتقدم وفي 1 أكتوبر نزلنا كأحياء علشان نشوف المباني المخالفة وبنشوف هو قدم ولا لاء ولو قدم بنسيبه لغاية ما بنشوف قرار اللجنة إذا كانت هتقنن وضعه يتم ذلك وإذا لم ينطبق عليه قانون التصالح يتم إزالته".