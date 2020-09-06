وزير الإسكان يهدد بقائمة سوداء للشركات المتقاعسة عن العمل

هدد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بتجهيز قائمة سوداء للشركات المتقاعسة عن أداء المهام الموكلة إليها في المواعيد المحددة سلفا.

ولوح الوزير، خلال لقائه بروساء أجهزة المدن الجديدة، بعدم السماح للشركات المتقاعسة، في المشاركة بمشروعات الوزارة.

وشدد الوزير على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بتقييم أداء شركات المقاولات العاملة في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، وإعداد قائمة بالشركات غير الجادة، والمتقاعسة عن الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، لعدم التعامل معها مستقبلا.