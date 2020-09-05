بعلم مصر.. يوسف والي يصل مثواه الأخير في ظل غياب رموز نظام مبارك

شيع أهالي قرية النزلة بمحافظة الفيوم عصر اليوم جنازة وزير الزراعة الأسبق ونائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة مبارك الدكتور يوسف والي، بعد أن وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 89 عاما.

حضر الجثمان إلى المدفن الخاص بعائلة والي محمولا على الأكتاف وملفوفا بعلم مصر.

جدير بالذكر أنه لم يحضر أحد أي من رموز نظام مبارك لتشييع الجثمان.

وكان أهالي قرية النزلة مسقط رأسه كانوا قد عبروا لـ"الوطن" عن حزنهم الشديد لفقد أحد رموز قريتهم الذين اعتبروا أنه نموذج لابد أن يحتذي الجميع به.