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بالصور.. "الوطن" داخل قبر وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي

كتب:

أحمد ماهر أبوالنصر
07:22 م | السبت 05 سبتمبر 2020
قبر وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي من الداخل

قبر وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والي من الداخل

شيعت منذ قليل جنازة وزير الزراعة الأسبق نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة مبارك، الدكتور يوسف والي، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 89 عاما.

"الوطن" تمكنت من دخول القبر الخاص به قبيل لحظات من تشييع الجثمان، وسط حشود ضخمة من أهالي قرية النزلة مسقط رأسه.

وعبر أهالي القرية عن حزنهم الشديد لفقدان الرمز الذي اعتبره الجميع نموذجا في الخلق وتمكن من كسب تعاطف الجميع بمواقفه الإنسانية.

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