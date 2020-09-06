جيهان جادو: نجحت المرأة المصرية في الحصول على نسبة قوية بـ"الشيوخ"

أكدت الدكتورة جيهان جادو عضو بالمجلس المحلى لمدينة فرساى بفرنسا، أن نجحت المرأة المصرية في الحصول على نسبة قوية خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، فالمرأة المصرية أصبحت تنال قدرا كبيرا من حقوقها، لا سيما في الاستحقاقات الدستورية، وتقلّدت مناصب لم تكن تتقلدها من قبل، مضيفة أن انتخاب مجلس الشيوخ بالنسبة للمصريين في الخارج لا يوجد به أي مصالح لأنه من أجل الدولة المصرية، وواجب وطني على كل مصري.

وأضافت جادو في حوارها، لـ"الوطن"، مطالب المصريين في الخارج تتلخص في أن يتواجد في مجلس الشيوخ من يتحدث باسمهم ويتناول قضاياهم، فالمصري المقيم في الخارج بحاجة إلى النائب الذي يناقش القوانين المخصصة له، وإلى نص الحوار

- ما توقعاتك لمشاركة المصريين في الخارج عملية التصويت في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ؟

في البداية اعتقد أن من الممكن أن تشهد جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ، تحسنا طفيفا مقارنة بالمشاركة في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، حيث إن المصريين في الخارج استوعبوا جيدا أن مجلس الشيوخ لا يقل أهمية عن مجلس النواب، بالإضافة إلى أنه من المفترض أن ينظر المصري المقيم في أي دولة في العالم، أنه لا يوجد فرق بينه وبين المواطن المقيم داخل مصر، فالمسألة نحتاج إلى وعي سياسي بشكل أكثر دراسة، كما أن هذا الملف مهم جدا، لا سيما أن انتخاب مجلس الشيوخ بالنسبة للمصريين في الخارج لا يوجد به أي مصالح لأنه من أجل الدولة المصرية، وواجب وطني على كل مصري.

- إلى أي مدى نجحت المرأة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020؟

بالفعل نجحت المرأة المصرية في الحصول على نسبة قوية خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، فالمرأة المصرية أصبحت تنال قدرا كبيرا من حقوقها، لا سيما فى الاستحقاقات الدستورية، وتقلّدت مناصب لم تكن تتقلدها من قبل كمنصبى المحافظ ونائب المحافظ، إضافة إلى الوزارات مثل الهجرة والثقافة والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي، وفي الجانب التشريعي فإن مجلس النواب به الكثير من النائبات البارزات اللائي يقمن بدورهن على أكمل وجه ولا يقل عن بقية النواب، وبهذا فإن المرأة المصرية أصبحت تتخذ القرارات وتشرّع القوانين، والفيصل أصبح الكفاءة فقط، وهذا منصف لأنه لا يعتمد على التمييز، دعني أقول لك أن المرأة المصرية تشرف أي منصب تتولاه، والآن أصبح لديها تمثيلا جيدا، لا سيما أن المجلس يضم أهل الخبرة فى جميع المجالات، ومن المفترض أن يكون من ضمن أدواره الأداء الرقابى على مجلس النواب، وهذا من حق المرأة فى مصر التى تتوافر بها الكفاءات الكافية لخوض هذه التجربة، وعلى المجتمع دعمها بشكل واسع بعد العملية الانتخابية.

- ما مطالب المصريين في الخارج من مجلس الشيوخ؟

مطالب المصريين في الخارج تتلخص في أن يتواجد في مجلس الشيوخ من يتحدث باسمهم ويتناول قضاياهم، فالمصري المقيم في الخارج بحاجة إلى النائب الذي يناقش القوانين المخصصة له مثل "نقل الجثامين"، وبالفعل تواصل ممثلو للمصريين في الخارج مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حيث لديها 5 مقاعد في مجلس الشيوخ، وناقشوا سويا القضايا المهمة والمحورية التي تخص المصريين في الخارج، حبث إن على الرغم من أن مجلس الشيوخ يمتلك دورا استشاريا إلا أن التواصل مع النواب سيجعل الاجراءات أسرع في القضايا التي تعرض على البرلمان.

- ما الذي تحتاجه المرأة المصرية لخوض الانتخابات في المستقبل بشكل مستقل؟

صحيح أن المرأة حصلت على نسبة جيدة في انتخابات الشيوخ، إلا أن المرأة تحتاج إلى دفعة أكثر، دعنا نقول أنها تحتاج دفعة من نفسها حتى تصبح مستقلة بشكل شخصي، فالسبب الرئيسي الذي يجعل المرأة المصرية تخوص الانتخابات على قائمة يتمثل في التكاليف الخاصة بالانتخابات، وبعض المصاعب التي تحول بينها للترشح بصفة فردية أو غير حزبية، وعلى الجانب الآخر هناك العديد من الأمثلة في البرلمان من السيدات اللائي نجحن في الفوز بمقاعد بصفة بردية ومستقلة أيضا، فالمرأة هي الأجدر لمناقشة قضاياها بنفسها.

- ما الدافع للمواطن المقيم في الخارج للمشاركة في جولة إعادة مجلس الشيوخ؟

تعد جولة الإعادة فرصة ثانية وحقيقية للمصريين في الخارج حيث إن الجولة الأولى للانتخابات مجلس الشيوخ، شهدت تسجيل مصريين مقيمين في الخارج ولم يرسلوا الخطابات لبعض الأسباب الخاصة بالبريد في أوروبا في هذا التوقيت تحديدا، وهذا دافع للمواطن المصري من أجل الإقبال على التصويت في جولة الإعادة.