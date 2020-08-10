جيهان جادو تطالب "الهيئة الوطنية" بمد انتخابات الخارج ليوم ثالث

طالبت جيهان جادو، رئيس الرابطة الدولية للإبداع والثقافة في فرنسا، الهيئة الوطنية للانتخابات بمد وقت التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ ليوم ثالث، لأن اليوم الأحد إجازة في بعض الدول الأوروبية.

وقالت جيهان في اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" إنه لم يجري رصد أي معوقات أو صعوبات باستثناء غلق البريد اليوم في فرنسا لأنه إجازة رسمية بالدولة.

وأكدت رئيس الرابطة الدولية للإبداع والثقافة في فرنسا، أن المصريون في فرنسا حريصون على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، مشيرة إلى أنه جرى توعية الناخبين بأهمية وجود مجلس الشيوخ في الحياة النيابية في مصر.