مقتل مسجل خطر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه، في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بالشرقية.

وأثناء مرور أحد أفراد الشرطة من قوة وحدة مباحث مركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية، بقرية الصحافة بدائرة المركز، شاهد أحد الأشخاص متوقفاً بجوار دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، بالقرب من كوبرى الصحافة، ويحمل بندقية آلية وأطلق أعيرة نارية تجاهه نتج عنه إصابته بطلق نارى، فقام على الفور بمبادلته إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرعه.

على الفور انتقلت قوة من قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائى بالشرقية وتبين أن المتهم (سبق اتهامه فى قضية "مخدرات" ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس) وعُثر بجواره على (بندقية آلية و4 خزن و55 طلقة لذات العيار - سلاح أبيض "مطواة" و50 جرام لمخدر الهيروين و20 جرام لمخدر الأفيون ومبلغ مالى).