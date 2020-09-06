تفاصيل الاشتراك في مشروعات الأسر المنتجة

​أكدت وزارة التضامن الإجتماعى، أن مشروعات الأسر المنتجة، تهدف إلى إعداد الأسر وتأهيلها وتدريبها لإكسابها مهارات حرفية ويدوية للعمل على زيادة دخل الأسر، محددة عدد من الإجراءات التى يجب اتباعها للاشتراك فى البرنامج كالتالى :

1- يقدم طلب الإنتفاع بالمشروع إلى الوحدة الإجتماعية المختصة، موضحاً به نوع المشروع المطلوب والقيمة التقديرية لـه ونسبة المشاركة التي يمكن أن يساهم بها الطالب في المشروع إن وجدت .

2- إذا كان سن طالب الإنتفاع يقل عن (21) سنة وقت تقديم الطلب يمكن تقديم الطلب من والد الطالب بصفته ولياً شرعياً أو من الوصي عليه، وفى هذه الحالة يرفق بالطلب قـــرار الوصاية و قرار المحكمة بالإذن للقاصر بالقيام بمشروع الأسر المنتجة ، وفى جميع الأحوال يشترط تقديم الضمان الذي تقبله الجمعية.

3- تقوم الوحدة الإجتماعية في خلال أسبوعين من تقديم الطلب بإجراء دراسة جدوى إقتصادية للمشروع وبحث الحالة الإجتماعية وكذلك إجراء إختبارات القدرات المهنية والفنية لطالب الإنتفاع.

ترسل الطلبات مع نتيجة البحث إلي الإدارة الإجتماعية للمراجعة وإتخاذ القــرار وذلك خلال 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب وفى حدود الموارد المتاحة.

4- تقوم الإدارة الإجتماعية بإرسال كشوف الطلبات ( في حالة تفويضها )، أو ما اتخذ بشأنها من توصيات إلى إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة للمراجعة وإبداء الرأي، وتقوم المديرية بإرسال هذه الأوراق إلي الجمعية المسئولة عن التنفيذ لإصدار القرار اللازم في هذا الشأن على أن يوضح به كافة بيانات المشروع .

5- يتم إخطار الوحدة الإجتماعية بالقرار النهائي لإخطار الطالب بما إنتهى إليه طلبه لإستكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشروع في حالة الموافقة عليه.

6- تقوم الجمعية المنفذة للمشروع أو من تفوضه بالتعاقد مع طالب الإنتفاع أو وليه الشرعي و يتم شراء مكونات المشروع وتسليمها للمستفيد بموجب محاضر تسليم يعتمدها مدير الإدارة الإجتماعية المختصة ولا تنتقـل ملكية المشـروع و مكوناته إلي المنتفع إلا بعـد تمام سداده لقيمة القرض.