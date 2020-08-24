محافظ جنوب سيناء يعلن عن مبادرة لتدريب الأسر المنتجة

كلف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أمس، المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، بتنفيذ مبادرة لتدريب مواطني المحافظة على فنون الحياكة، واستخدام الماكينات الحديثة، لتشجيع الأسر المنتجة على رفع المستوى الاقتصادي لهم.

وقالت المهندسة إيناس سمير، إن المبادرة تأتي نتيجة جهود وشراكات تنظمها المحافظة مع الجهات المختلفة، للاستفادة من الخبرات المتميزة لبعض الشركات الكبرى في مجالات فنون الحياكة واستخدام الماكينات الحديثة.

وأوضحت نائب المحافظ، أنه جرى التعاون مع عدد من أجهزة الدولة، منها جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، مشروع الأسر المنتجة، ووزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت أن المبادرة تهدف إلى تعليم أهالي جنوب سيناء، والأسر والعمالة غير المنتظمة، فنون الحياكة، واستخدام الماكينات الحديثة، من خلال مدربين متخصصين لتدريب الأشخاص المختارين بمعرفة المحافظة، وتقديم ماكينات للتدريب عليها، وبيع ماكينات للمتدربين بنصف ثمنها، للعمل عليها عقب الانتهاء من التدريب.

وأشارت نائب المحافظ إلى أنه سيجري من خلال المبادرة توفير سبل للكسب بشكل أفضل للأسر المنتجة على مستوى مدن المحافظة، وضمان استقامة مشروعاتهم والتحرك لتسويق منتجاتهم.