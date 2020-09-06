طقس الغد: أمطار غزيرة ورياح معتدلة

أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية ، أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا غدا الاثنين، وعن حالة الرياح يتوقع الخبراء أن تكون معتدلة على مناطق من جنوب سيناء ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لسقوط الأمطار ، فيتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة (30%) ، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا (20%) علي علي مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيدويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وبالنسبة لدرجات حرارة المدن غدا الاثنين

القاهرة 35 24

الأسكندرية 32 26

وادي النطرون 35 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 33 25

بلطيم 31 25

مطروح 29 22

السلوم 32 23

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 24

الاسماعيلية 36 23

السويس 35 24

العريش 33 22

رفح 32 22

رأس سدر 36 26

نخل 37 22

نويبع 38 30

طابا 37 22

كاترين 37 23

الطور 36 27

شرم الشيخ 41 31

الغردقة 40 30

مرسي علم 39 29

الفيوم 36 25

بني سويف 36 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 23

سوهاج 41 28

قنا 43 28

الاقصر 45 30

اسوان 45 31

أبو سمبل 44 30

الوادي الجديد 43 28

شلاتين 40 29

أبو رماد 39 29

حلايب 37 30

رأس حدربة 36 30