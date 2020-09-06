كل ما تريد معرفته عن الطقس الفترة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الطقس بشأن اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على كل من شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا، لطيف على السواحل الشمالية معتدل على باقي الأنحاء ليلاً.

"الوطن" ينشر أهم المعلومات عن طقس الفترة القادمة من خلال سؤال وجواب.

متى ينتهي فصل الصيف؟

ينتهي فصل الصيف فلكيا 22 سبتمبر ويبدأ بعدها فصل الخريف.

ما هي نسبة الرطوبة في الجو؟

نسب الرطوبة ما زالت مرتفعة على أنحاء الجمهورية لتصل من 80 إلى 85% بالنسبة للوجه البحري والقاهرة، وبالنسبة للسواحل الشمالية من 88 إلى 90%، وهو ما يؤدي إلى المزيد من الإحساس بدرجات الحرارة وأيضًا يؤدي إلى تكون شبورة في الصباح الباكر.

ما سبب ارتفاع نسبة الرطوبة؟

ارتفاع نسبة الرطوبة خلال هذا الوقت من العام يحدث بسبب تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي الذي يكون مصحوبا برياح ما بين الشرقية والجنوبية قادمة من الهند في شبه الجزيرة العربية، وهي مناطق شديدة الحرارة وتكون الرطوبة مرتفعة بها بنسب عالية جدا مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال فصل الصيف على جمهورية مصر العربية.

ما تفسير ظاهرة السيول التي تحدث حاليا؟

ظاهرة السيول تحدث بسبب وجود منخفض السودان الموسمي المتمركز فوق حوض البحر المتوسط والذي يجذب رياح مشبعة بسحب عالية من البخار، وهذا بدوره يؤدي إلى تكون السحب المنخفضة والرعدية والتي ينتج عنها سقوط أمطار رعدية غزيرة والتي تتحول إلى سيول.

هل هناك توقعات بحدوث سيول؟

توقعت هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حيث سقطت أمطار غزيرة ونظرا للطبيعة الجغرافية لهذه الأماكن، تجمعت مياه الأمطار ثم انحدرت على الوديان، ما أدى لحدوث سيول وقطع لبعض الطرق، مثل (رأس غارب - القصير) و(قنا - سفاجا) مع استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم على المناطق التي حدثت بها السيول أمس، مع احتمالية تشكل سيول خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 30%، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد بنسبة 20%.

هل ستتعرض مصر لموجة حارة الفترة المقبلة؟

نفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ما تم تداوله من ارتفاع في درجات الحرارة ووصولها لأرقام قياسية، مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة لن يتجاوز 37 درجة بالنسبة القاهرة والوجه البحري و45 درجة بالنسبة لجنوب البلاد.

متى ستتحسن درجة الحرارة؟

بداية من غدا الإثنين ستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض لتصل إلى 35 درجة مئوية، وستتراوح درجة الحرارة بين 34 و33 درجة مئوية على القاهرة من الثلاثاء حتى الخميس، أما المناطق الجنوبية فتسجل درجات الحرارة من 44 إلى 45 درجة مئوية، وسيكون الطقس معتدلًا بالسواحل الشمالية وتتراوح درجات الحرارة بين 30 و31 درجة مئوية.