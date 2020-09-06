الجسمي: من اعتاد أن يسعد الناس ‏يصعب عليهم معرفة حزنه

نشر الفنان حسين الجسمي صورة جديدة له، تجمعه بأطفال مستشفى السرطان عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، معلقا: "من اعتاد أن يسعد الناس، ‏يصعب على الناس معرفة حزنه".

يذكر أنّ آخر أعمال "الجسمي"، كانت أغنية "بالبنط العريض" التي تخطت حاجز 68 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وأصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.