حسين الجسمي يحقق 52 مليون مشاهدة بأغنية "بالبنط العريض"

حقق المطرب الإماراتي حسين الجسمي، بأغنية "بالبنط العريض"، 52 مليون مشاهدة على اليوتيوب، منذ توقيت طرحه منذ أسبوعين.

احتفل المطرب الإماراتي حسين الجسمي، مؤخرا مع جمهوره بتصدر كليبه الجديد "بالبنط العريض" التريند، حيث شكر المطرب عبر "توتير" جمهوره قائلا "نحن دائماً الرقم 1 بكم وبمحبّتكم ..الحمدلله".

وطرح الفنان الإماراتي الكبير حسين الجسمي، أغنيته الجديدة "بالبنط العريض" التي يهديها لجمهوره المصري، عبر موقع "يوتيوب" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان توما.

ويبلغ عدد متابعي قناة "الجسمي" الرسمية على يوتيوب، 4 ملايين و890 ألف متابع، فيما تخطى عدد مشاهدة أغانيه والفيديو كليبات المختلفة حاجز المليار مشاهدة بنحو مليار و912 مليونا و402 ألف مشاهدة.

وتقدر أرباح "الجسمي" السنوية المتوقعة بعد طرحه أغنية بـ"البنط العريض" نحو ثلاثة ملايين و200 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 50 مليونا و867 ألفا و920 جنيها مصريا، وفقا لموقع "social blade".

وتحتل قناة "الجسمي" المركز الـ15 ضمن ترتيب قنوات يوتيوب الغنائية بالإمارات، فيما تحتل القناة المركز 487 عالميا ضمن فئة القنوات الموسيقية.