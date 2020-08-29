حسين الجسمي يحقق 33 مليون مشاهدة بأغنية "بالبنط العريض"

حقق المطرب الإماراتي حسين الجسمي بأغنية "بالبنط العريض" 33 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب منذ توقيت طرحها منذ أسبوعين.

واحتفل المطرب الإماراتي حسين الجسمي مؤخرا مع جمهوره بتصدر كليبه الجديد "بالبنط العريض" التريند، حيث شكر المطرب عبر "توتير" جمهوره قائلا "نحن دائماً الرقم 1 بكم وبمحبّتكم.. الحمدلله".

وطرح الفنان الإماراتي الكبير حسين الجسمي، أغنيته الجديدة "بالبنط العريض" التي يهديها لجمهوره المصري، عبر موقع "يوتيوب" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان توما.