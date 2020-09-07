نصائح من "الدواء" لاختيار واقي شمس فعال: لا يفضل أن يكون أقل من 30

ارتفاع درجة حرارة الجو، وشدة حرارة أشعة الشمس، جعل مركز المعلومات الدوائية، التابع لهيئة الدواء المصرية، يقوم بوضع مجموعة من النصائح، التي يجب الالتزام بها في حال استخدام مستحضرات وقائية من أشعة الشمس.

وعرف مركز المعلومات الدوائية، مستحضرات الوقاية من الشمس، بأنها مستحضرات صيدلية قد تكون على شكل كريم أومحلول أو بخاخ، تستخدم للحماية من تأثيرات الشمس مثل الحروق أو ظهور علامات شيخوخة مبكرة كالتجاعيد.

وتعمل مستحضرات الوقاية من الشمس على توفير حماية من الأشعةفوق البنفسجية بنوعيها " أ" والتي تصيب الجلد بشيخوخة مبكرة وبقع و" ب" التي تسبب حروق وسرطان الجلد.

ووضع المركز مجموعة من المعايير التي يتم وفقاً لها اختيار مستحضر واقي من الشمس فعال وتتلخص في التالي:

1) يفضل استخدام واقٍ من الشمس ذي عامل وقاية شمسي "spf" بدرجة 30 على الأقل.

2) تدوم المنتجات التي لديها عامل وقاية شمسي عالي نفس المدة التي تقضيها المنتجات التي تمتلك عامل وقاية شمسي منخفض.

3) عند السباحة في الماء، يفضل استخدام واقي شمس مقاوم للماء، حيث يحافظ على حماية الجلد لمدة تصل إلى 40 دقيقة في الماء، ويقصد بشديد المقاومة للماء، أي أنه يستمر لمدة تصل إلى 80 دقيقة.