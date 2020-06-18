ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.. الأرصاد توضح حالة الطقس أول أيام الصيف

قال محمود شاهين مدير مركز تحاليل التنبؤات الجوية الخاص بإصدار النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بخصوص حالة الطقس اليومي، إن الأسبوع الماضي شهد طقسا معتدلا نسبيًا، وهو ما سيستمر يومي الجمعة والسبت القادمين.

وأضاف أن بداية من يوم الأحد المقبل الذي يوافق 21 يونيو أول أيام فصل الصيف 2020، سيشهد ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات الحرارة، على أغلب مدن ومحافظات شمال البلاد، لتسجل القاهرة قيم درجة الحرارة العظمى تتراوح ما بين 39 إلى 41 درجة.

وأوضح أن يوم الاثنين يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، موضحًا أن أول أسبوع في فصل الصيف سيشهد ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.

أما عن الظواهر الجوية المصاحبة، فقال "شاهين"، تتكون شبورة مائية خفيفة في الساعات الأولى من الصباح، على الطرق الزراعية والقريبة من السواحل، وتنشط الرياح على خليج السويس والسواحل البحرية، ما سيؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.

وأضاف تنشط الرياح على جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد، المثيرة للأتربة والرمال على بعض المناطق الصحراوية.

نصائح للمواطنين لمواجهة ارتفاع نسبة الرطوبة في فصل الصيف

ونصح شاهين المواطنين بتجنب التواجد في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية لأن نسب الرطوبة ستبدأ في الارتفاع ويمكن أن تصل إلي 80%، وخلال فصل الصيف يمكن أن تصل إلى 90% على مناطق السواحلية الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، نتيجة تأثر المنطقة بالمنخفض الهندي الموسمي الذي يؤثر على جمهورية مصر خلال فصل الصيف.

ولمرضى الحساسية والأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية.