الدواء: تيسير إجراءات الاستيراد والإفراج عن الخامات والمستحضرات الطبية

قالت هيئة الدواء المصرية إنها اتخذت حزمة إجراءات جديدة بهدف تيسير الإجراءات الخاصة بالاستيراد والإفراج الجمركي عن الخامات والمستحضرات الطبية، حيث تقرر منح الإفراج الطبي الجمركي المحرز عن بعض شحنات "الخامات، ومستلزمات التعبئة" التي يتم استيرادها، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على خطة استيرادية مسبقة من الهيئة.

وأوضح الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن تلك الإجراءات تسري على الخامات غير الفعالة ومستلزمات التعبئة التي تدخل في تصنيع المستحضرات المسجلة بهيئة الدواء المصرية، والخامات الواردة للمستحضرات قيد التسجيل بغرض إنتاج تشغيلة تجريبية أو إجراء تجارب وأبحاث علمية.

وقال "الغمراوي" إن الإجراءات تشمل أيضا الخامات التي تدخل ضمن تصنيع المستحضرات التي يتم إنتاجها وفق آلية "السماح المؤقت للتصنيع بغرض التصدير فقط"، وكذلك عينات الخامات الواردة لتقييم مورد جديد لمستحضر مسجل بهيئة الدواء المصرية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن إصدار الإفراج المحرز يتم خلال يوم عمل واحد، وذلك بعد أن تكون الشركة قد تقدمت بالأوراق المستندية والشهادات المطلوبة التي تقررها هيئة الدواء المصرية، وفق طبيعة الخامات والمستحضرات الطبية، والغرض من استيرادها.

وأكد "الغمراوي" سعي هيئة الدواء المصرية إلى تيسير إجراءات وآليات الاستيراد والإفراج عن الخامات والمستحضرات الطبية، حرصاً على حسن سير العمل وانتظامه، ومواكبة اللوائح والمستجدات العالمية في مجال الإجراءات الرقابية، مع ضمان الحفاظ على جودة وفاعلية وسلامة مختلف المستحضرات الطبية.