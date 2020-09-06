ابنة رجاء الجداوي تنشر صورا لآخر عيد ميلاد للراحلة: الله يرحمك يا مامي

نشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صورة لوالدتها عبر إنستجرام، في آخر عيد ميلاد لها، معلقة: "صور 6/9/ 2019، الله يرحمك يا مامي، من آخر عيد ميلاد".

وتبادل الجمهور وعدد من الفنانين التهاني لابنتها، داعين الله أن يجعل عيدها في الجنة .

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، بعد معاناة 44 يومًا مع فيروس كورونا، الذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة، وكان آخر أعمالها مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي مع الفنانة دينا الشربيني.

وشهد الإعلان الدعائي لفيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة الفنان حسن الرداد، عرض 4 لقطات للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في آخر ظهور سينمائي لها قبل رحيلها.