رجاء الجداوي بين عالمية الفن والأزياء: عملت مع عمر الشريف وبيير كاردان

مسيرة فنية حافلة بأعمال متنوعة، بدأت في ستينيات القرن الماضي، تميزت خلالها الراحلة رجاء الجداوي بطابع خاص بسبب أناقتها والإيتيكيت الذي يظهر في معاملتها، حتى وصل بها إلى العالمية في مجالي الموضة والفن، وهو ما كان سببًا في حصولها على ثقة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتمثيل مصر في مسابقات دولية عالمية في فترة الستينات.

في 1958 بدأت رحلة الفنانة رجاء الجداوي، التي تحل ذكرى ميلادها الـ86 اليوم، مع عالم الموضة والأزياء بعد أن فازت بلقب "ملكة القطن المصري"، وبحسب روايتها خلال لقاء إعلامي سابق على قناة dmc كانت حينها في عمر 17 عاما، واكتشفت أن لجنة التحكيم مكونة من قامات فنية كبيرة وهم الشاعر صلاح جاهين، الكتاب مصطفى أمين، كمال الملاح، فتحي أبو الفضل، والمخرج أحمد بدرخان، الأمر الذي أثار مخاوفها حتى عادت إلى منزلها لتراجع جيدا كل المعلومات عن القطن المصري.

فازت الفنانة الراحلة باللقب بعد أن أحسنت الإجابة على سؤال لجنة التحكيم لها، "قالولي تعرفي إيه أنواع القطن المصري؟" فأجابتهم بسرد الأنواع السبعة للقطن المصري إلى جانب إبهارهم بأناقتها، فتفوقت على الفتيات المشاركات في المسابقة.

عملت لمدة 7 أشهر في باريس عارضة أزياء لصالح المصمم العالمي بيير كاردان

بعد ترشيحها لتمثيل مصر في عروض أزياء عالمية عملت لمدة 7 أشهر في باريس عارضة أزياء لصالح المصمم العالمي بيير كاردان، في وقت لم يكن متاحًا للفتيات المصريات العمل بعروض الأزياء العالمية التي كانت مقتصرة على بنات الجاليات الأوروبية.

تميزت تصاميم بيير كاردان بالتجديد والغرابة عن باقي التصميمات المنافسة له حينها، وبمجرد وصوله إلى باريس، عمل لدى "House of Paquin"، بالإضافة إلى مصممة الأزياء الإيطالية إلسا سكبيرلي، ثم عمل مع دار "كريستيان ديور" خلال عهد "الطلّة الجديدة"، قبل أن يؤسس دار الأزياء الخاصة به في عام 1950، وكان عمل الراحلة رجاء الجداوي معه في بداية طريقها بالأزياء خطوة وضعتها على طريق العالمية في هذا المجال.

من عالم الموضة إلى عالم الفن الذي دخلته صدفة، تركت الفنانة الراحلة أيضا بصماتها في طريق العالمية، فخلال مشاركتها في ملكة جمال القطن المصري عرفت طريقها إلى الفن، حيث أخبروها أنّها ستسافر إلى فرنسا للمشاركة في مسابقة الجمال، وكان من بين الموجودين في ذلك اليوم المخرج هنري بركات الذي رشّحها للمشاركة في فيلم "دعاء الكروان".

فيلم دعاء الكروان كان البداية الفنية لها

حقق فيلم دعاء الكراون بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وأحمد مظهر، نجاحا كبيرا بعد عرضه، ورغم مشاهد رجاء الجداوي المحدودة في هذا الفيلم، إلا أنه يعد محطة شديدة الأهمية في مشوارها الفني و كان بمثابة شهادة ميلاد رجاء الجداوي في عالم الفن بسبب مشاركتها كبار مشاهير السينما حينها.

مشاركتها في فيلم "إشاعة حب" عام 1960 كانت الأصعب في مسيرتها الفنية، حسب وصفها في تصريحات إعلامية سابقة، لأنها كانت في بدايتها وكان يشارك به قمم فنية مثل يوسف وهبي وعمر الشريف وسعادحسني، وكانت تخشي مواجهتهم ولكنهم ساعدوها كثيرا لتظهر بشكل جيد، بحسب روايتها.

في 1982 اختارها المخرج العالمي يوسف شاهين للعمل معه في فيلم حدوتة مصرية

في عام 1982 وقع اختيار المخرج العالمي يوسف شاهين الفنانة رجاء الجداوي للعمل معه في فيلم "حدوتة مصرية" وكان هذا الفيلم نقطة تحول في مسيرتها، لأنها تعاونت مع مخرج عالمي وصاحب فلسفة خاصة.

كما ضم الفيلم نجوما من نجوم الفن مثل نور الشريف ويسرا ومحسن محيي الدين والفنان محمد منير، وأضاف ذلك إلى مسيرتها الفنية رصيدًا كبيرًا.