بوسي شلبي تحتفل بميلاد الراحلة رجاء الجداوي: وحشتينا أوي

أحيت الإعلامية بوسي شلبي، ذكرى عيد ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابها على إنستجرام، حيث نشرت صورة من عيد ميلاد الراحلة الأخير، وعلقت عليها: "في ذكرى ميلادك بدعيلكِ، وحشتينا أوي".

وكانت المذيعة بوسي شلبي، أجرت قبل أيام زيارة لقبر الفنانة الراحلة، وقدمت صدقة جارية على روحها عبارة عن مصحف.

وقررت أميرة ابنة الفنانة الراحلة، الاستمرار في نشر صورها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، حيث توفيت قبل أشهر متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).