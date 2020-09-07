7 نصائح من "القومي للحوكمة" لأصحاب المشروعات لبناء العلامة التجارية

قدم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نصائح مهمة للراغبين في بناء علامة تجارية لسلعة أو منتج، بهدف تسويقها والترويج لها.

"المعهد" وبطريقة مبتكرة، اعتمد على مجموعة من الرسوم التوضيحية "الإنفوجراف" بهدف توضيح كيفية بناء العلامة التجارية، وذلك على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

ومن شأن بناء علامة تجارية، تسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمولها البنوك، وكذلك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي تترأسه وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

"الوطن" ترصد 7 رسوم توضيحية لأهم النصائح التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على بناء علاماتهم التجارية.

1 - تشير نصائح المعهد إلى ضرورة أن تعبر العلامة التجارية عن مهارة صاحب المنتج.

2 - ينبغي وضع قيمة مقنعة للعلامة التجارية بقصد إقناع الجمهور بأهمية اقتناء هذه السلعة.

3 - يجب اختيار طريقة أو أكثر للترويج للعلامة التجارية من خلال الاستعانة بمنهجيات تسويقية معتمدة.

4 - تحديد الجمهور المستهدف خطوة مهمة من خطوات صنع العلامة التجارية، حيث ينصح "المعهد" بضرورة استهداف الجمهور وفقاً للجنس والعمر والتعليم.

5 - يجب التفاعل مع الجمهور المستهدف والتواصل المباشر معهم.

6 - إعداد محتوى جيد أمر مهم في عمل العلامة التجارية.

7 - «اثبت وجودك على الإنترنت» واحدة من أهم النصائح التي يقدمها المعهد في بناء العلامة التجارية، وذلك من خلال بناء ملفات التعريف الخاصة على شبكة الإنترنت.