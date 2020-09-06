بالصور والفيديو.. غرق "موكب تأييد ترامب" في بحيرة بتكساس

قال مسؤولون أمريكيون إن عدة قوارب غرقت في بحيرة في ولاية تكساس الأمريكية خلال موكب لدعم الرئيس دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر، وتقول السلطات إنه من المحتمل أن العدد الكبير من القوارب التي تحركت معا في بحيرة ترافيس بالقرب من عاصمة الولاية أوستن قد تسبب في ارتفاع بعض الأمواج نسبيا، وأظهرت الصور قوارب تحمل أعلام حملة ترامب تبحر في أماكن متقاربة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

تم تنظيم هذا الحدث، الذي أطلق عليه اسم "موكب ترامب لقوارب بحيرة ترافيس"، على فيسبوك، وقام بالتوقيع على الحضور أكثر من 2600 شخص، وقالت كريستين دارك المتحدثة باسم مكتب عمدة مقاطعة ترافيس انه تم فتح تحقيق ولا يوجد دليل على وجود أي عمل متعمد، وقالت "لقد استجبنا لنداءات متعددة من بعض القوارب، التي غرق عدد منها، وكان لدينا عدد استثنائي من القوارب في البحيرة اليوم.. وعندما بدأوا جميعاً بالتحرك في نفس الوقت، تسبب ذلك في حدوث موجات كبيرة".

وصرح بول يورا من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية فى أوستن، لوكالة انباء أسوشيتد برس بأنه لم تكن هناك عواصف في المنطقة وقت العرض.