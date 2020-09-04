مفكر روسي: ترامب يدافع عن الأسر التقليدية وسفارته ترفع علم المثليين

قال المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، الملقب بـ"دماغ بوتين"، إنه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، عاشت دول كثيرة في عباءة الغرب.

وأضاف "دوجين"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، أن أمريكا استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي في إحداث الفوضى في البلدان العربي، لافتًا إلى أن الغرب يحاول الحفاظ على هيمنته بإحداث ثورات ملونة، ولكنه أصبح يعاني من الثورات، ضاربًا المثل بما يحدث في أمريكا، موضحًا أن الثورات الملومة مرتبطة بأوباما والديموقراطيين.

وأشار المفكر الروسي، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرى في أمريكا قطبًا مستقلًا، ولا يرغب في نشر التأثيرات الغربية، كما أنه يدافع عن الأسر التقليدية الطبيعية، وسفارته في موسكو ترفع علم المثليين، معلقًا: "أي نحن أمام غربين مختلفين".

وتابع الفيلسوف الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين، حول روسيا إلى فاعل رئيسي في السياسة الخارجية تجاه الغرب، مستكملًا: "نرفض فكرة العالمية والقطب الأوحد لأن الإنسانية ظاهرة معقدة، وليست نموذجًا جامدًا".

وشدد المفكر الروسي، على أن العولمة أصبحت أكثر عنفًا وقسوة، منوهًا بأن المطالبة بحذف حساب ترامب على تويتر دليل على شمولية الديموقراطيين.