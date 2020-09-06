"المهندسين" تعرض على السودان المساهمة في إعادة إعمار ما خلفه الفيضان

أعربت نقابة المهندسين المصرية عن تضامنها مع الشعب السوداني الشقيق لما أصابه من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات جراء السيول التي اجتاحت البلاد بسبب فيضان النيل.

وبحسب بيان للنقابة قال المهندس هاني صاحي، نقيب المهندسين، إن هيئة المكتب ومجلس للنقابة يتقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا هذه السيول وأن يلهم الله ذويهم الصبر والسلوان ومتمنين سرعة الشفاء للمصابين.

وأكد أن نقابة المهندسين على استعداد لتقديم سبل الدعم اللازمة من رؤى واستشارات لوضع الحلول الهندسية لمكافحة السيول مؤكدا أن مهندسي مصر ومكاتبها الاستشارية على أهبه الاستعداد للمساعدة في سرعة التعاون وإعادة البناء.

ودعا ضاحي الجميع للاصطفاف خلف مهندسي وشعب السودان حتى يتجاوز هذه المحنة مؤكدا أن نقابة المهندسين المصرية تضع إمكانياتها من خبراء ومتخصصين قيد طلب الأشقاء في السودان داعمين جهود الدولة المصرية لشعب السودان في هذه الأزمة.