سعد الدين حسن: فيضان السودان أعلى من منسوب السد الإثيوبي

قال سعد الدين حسن، مدير مكتب العربية والحدث في الخرطوم، إن ما حدث أمس في السودان كارثة كبيرة، فالسيول أثرت تأثير كبير على المعيشة في المدن السودانية، وهناك مدن ومنازل غارقة بسبب هذه هذا الفيضان، فضلًا عن كونها أغرقت الكثير من المحاصيل الزراعية وتسببت في تلف كبير، "الكارثة كبيرة وليس لها مثيل"، موضحًا أن الفيضان أعلى من منسوب السد الإثيوبي.

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن هذه السيول الكبيرة تحدث لأول مرة في السودان، وأصبح المواطنون في السودان يتنقلون عن طريق المراكب التقليدية، كما أن الحكومة وفرت مراكب بحرية وهي وسيلة تستخدم في البحار.

وأشار مدير مكتب العربية والحدث في الخرطوم، إلى أن بعض المواطنين في السودان قاموا بعدة طرق للدفاع عن أنفسهم وسط هذه الفيضانات، عن طريق الخيش الممتلئة بالرمال وهذه المحاولات أقل وأضعف أن تصد هذا الفيضان، مؤكدًا أن الكارثة في السودان كبيرة وأصبحت دولة منكوبة ولا بد من تخصيص ميزانية الدولة للتخلص من هذه المياه.

وتابع: "هناك خطورة صحية وبيئة نظرًا لتواجد المياه في السودان والأولية لمعالجة كل ما تسببت فيه الأزمة"، كما أن منسوب الفيضان هو الأعلى على السودان منذ فترة طويلة، حيث إنه أعنف من أي فيضان آخر، والخرطوم بها أماكن مغمورة بالمياه، مؤكدًا أن هيئات الدفاع المدني تحاول السيطرة على الوضع في السودان.

وأوضح أن النيل يصب في الشوارع السودانية، والمواطنين أنشأوا خياما للعيش بها، حيث إنهم غادروا بيوتهم والتي أصبحت آيلة للسقوط، مردفًا: "البعض في السودان يقول إن المتسبب في السيول هو السد العالي، شيء مضحك جدًا، فمصر لا تستطيع رد المياه للخرطوم، الفيضان أعلى من منسوب السد الإثيوبي".