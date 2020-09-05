"الري": سيول السودان سمّعت في مصر.. والسد العالي قادر على استيعابها

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الفترة الحالية هي فترة فيضانات تبدأ في 1 أغسطس ويتم تخزين المياه في السد العالي، وتدار على حسب استخدامها، موضحًا أن سيول السودان كان لها مردود على القوة المائية لمصر خلال الأيام الحالية، "السيول في السودان سّمعت في مصر".

وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MB مصر"، أن وزارة الموارد المائية والري قادرة على التعامل مع أي كمية من مياه السيول، حيث إن السد العالي يفيد في الحفاظ على الفائض من السيول والأمطار، والوزارة تمتلك أجهزة وقطاعات معنية ترصد حجم الفيضانات منذ المنبع.

وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أن هناك بعثات للوزارة في الكثير من الدول للتنسيق حول أبحاث المياه، والسد العالي قادر على استيعاب أي كمية المياه التي تصل بأي كميات إلى مصر وهذا خير ومعدلات الفيضان مبشرة لمصر، "كل نقطة لها عائد جيد في فترات الجفاف".

وتابع: "منسوب المياه لو تخطى السد العالي نصرفها على حسب احتياجاتنا"، حيث إن هناك مواسم نحتاج للمياه يتم صرفها من السد العالي بشكل فريد.