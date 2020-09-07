القوصي: أطلقنا قمرين صناعيين صغيرين مصنوعين بالكامل داخل مصر

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة الفضائية المصرية، إن مصر حاليا تملك قمر النايل سات للبث التليفزيوني، وقمر آخر أطلق في فبراير عام 2014 وهو قمر ضخم وزنه حوالي طن للتصوير الجوي ويعمل حاليا بكفاءة عالية منذ فبراير 2019، وقمر طيبة 1 الذي أطلق وسمع عنه الجميع في نوفمبر من العام الماضي وهو قمر اتصالات.

وأضاف القوصي، خلال حواره مع الإعلامية هبة ماهر، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية dmc، أن وكالة الفضاء أطلقت قمرين صناعيين صغيرين واحد في شهر أغسطس والثاني في نوفمبر، وهذين القمرين تم تصميمهما وتصنيعهما بالكامل في مصر ولم نستخدم فيهما أي خبرة أجنبية، والإطلاق فقط هو الذي تم بواسطة جهة أجنبية ولكنه بالكامل صناعة مصرية.

وتابع، أننا حاليا نستقبل من هذين القمرين صورا بواسطة الفنيين المصريين وهناك محطة استقبال في الوكالة تستقبل صورا من خلال هذين القمرين، مؤكدا أننا لدينا 5 أقمار لمصر ومتواجدين في الفضاء حاليا.

وأشار، إلى أن العلاقة بين مصر والصين تنامت في الفترة الأخيرة بشدة وبشكل جيد نتيجة العلاقات السياسية القوية والشخصية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني، ما انعكس على ما تقدمه الصين من دعم لمصر في مجالات كثيرة وأهمها الفضاء.

وأكد، أن الصين قدمت لمصر منحة عام 2016 لعمل مركز تجميع واختبار أقمار صناعية في مصر وهذه المنحة كانت بـ22 مليون دولار وهي عبارة عن أن مصر تبني المركز والصين تضع المعدات وتشغلها وتدرب الناس، مشيرا إلى أن كل المعدات وصلت وكنا على موعد لافتتاح المركز كبناء فقط في أغسطس ولكن نتيجة فيروس كورونا وتأخر وصول الصينين تم التأجيل حتى مايو للعام المقبل.

وأكمل، أن المركز على مساحة 5 آلاف متر مهمته تجميع أجزاء القمر الصناعي وأن يختبرها في ظروف مماثلة تماما للفضاء الخارجي من ناحية الضغط والاهتزازات.