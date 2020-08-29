عبدالغفار: مدينة الفضاء لتجميع الأقمار الصناعية ستكون منارة كبرى

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، إنه جارٍ حاليًا الانتهاء من معهد بحوث الإلكترونيات التي تعتبر وادي تكنولوجيا بمعامل متطورة بتكلفة تصل لـ3.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه وادٍ متكامل لصناعة الإلكترونيات يضع مصر على خريطة الصناعة.

وأضاف عبدالغفار خلال كلمته في حفل افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية بمدينة الإسكندرية، أنه يتم إنشاء مدينة الفضاء ومركز تجميع الأقمار الصناعية على طريق السويس بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة معتبرًا أنها ستكون منارة لتجميع الأقمار الصناعية في الوطن العربي بشراكات مع كبرى الهيئات العلمية العالمية.

وأشار عبدالغفار إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من جامعات أجنبية في العاصمة الإدارية منها جامعة كندية واتنين من المملكة المتحدة ومجموعة جامعات من المانيا، لافتًا أن هناك جامعات تستقبل الطلاب وفي الطريق 4 جامعات أجنبية جديدة.