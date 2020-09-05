غداً.. افتتاح المدرسة الصيفية لعلوم الفضاء بمدينة العبور

أعلن رئيس جامعة بنها، الدكتور جمال السعيد، أنه سيتم غداً الأحد، افتتاح المدرسة الصيفية لعلوم الفضاء، بفرع جامعة بنها في مدينة العبور، وذلك بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية.

وأوضح "السعيد" أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية استعداداً لافتتاح المدرسة، بتطهير وتعقيم جميع القاعات، التي سيتم تدريب الطلاب بها، فضلاً عن استقبال المدينة الجامعية بشبرا وفود الجامعات المشاركة في الفعاليات.

من جانبه، قال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الهدف من المدارس الصيفية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، هو نشر المعارف المتعلقة بعلوم الفضاء بين طلاب الجامعات المصرية، وذلك لربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملي.

وأشار "الجيزاوي" إلى أنه من المقرر أن يشارك في هذه المدرسة طلاب 24 جامعة مصرية، ويمثل جامعة بنها فيها 35 طالباً من كليتي الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الجزء النظري للمدرسة الصيفية قد بدأ بالفعل عن طريق التعلم عن بُعد، من خلال تطبيق "زووم"، وسوف يبدأ غداً الجزء العملى بمقر الجامعة في مدينة العبور، وذلك من خلال تقسيم المتقدمين إلى 6 مجموعات تدريبية، يقدم بعدها كل متدرب مشروعاً عملياً يتم تقيمه من قبل متخصصين في هذا المجال.